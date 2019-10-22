Опубликован логотип летних Олимпийских игр 2024 года в Париже

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Олимпийский оргкомитет опубликовал новый символ летних Олимпийских и Паралимпийских игр 2024 года в Париже. Им стала медаль, на которой можно увидеть изображение огня и лица девушки. Логотип оргкомитет разместил в своём твиттере.

— Медаль, огонь, Марианна. Это новое лицо Олимпийских и Паралимпийских игр 2024 года в Париже, — говорится в сообщении.

Это сообщение разместил у себя в твиттере и президент Франции Эмманюэль Макрон. Он отметил, что страна, принимая у себя Олимпиаду в 2024 году, покажет своё лицо всему миру.

— Это лицо ваше, это лицо женщин и мужчин, спортсменов, приехавших со всего мира, чтобы превзойти себя, — написал Макрон.

Новый логотип — сочетание символов непосредственно спорта, Олимпиады и Франции. Отмечается, что женщина Марианна — символ Франции. Её скульптуры являются обязательным атрибутом французских учреждений органов власти, сyдов, муниципалитетов и других ведомств.

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