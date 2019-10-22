Захарова ответила на заявление Цукерберга о вмешательстве России в выборы в США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявление главы Facebook Марка Цукерберга о том, что Россия, Иран и Китай вмешиваются в выборы президента США в 2020 году.

— Вот вам и "фейкньюз в соцсетях". Дёшево и сердито, — прокомментировала она на странице в соцсети.

Ранее Цукерберг в интервью телеканалу NBC News заявил, что компания зафиксировала попытки вмешательства в американские выборы 2020 года со стороны России, Китая и Ирана. Были заблокированы подозрительные аккаунты, с которых распространялась информация, касающаяся выборов в США, окружающей среды, расовых противоречий, политических кандидатов и других тем.

До этого кандидат в президенты США Элизабет Уоррен проверила Facebook с покупкой ложной рекламы в поддержку действующего президента страны Дональда Трампа.