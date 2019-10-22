Эквадор на 99% восстановил объёмы добычи нефти после протестов

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Фото © Pixabay

Эквадорская компания Petroamazonas практически полностью восстановила добычу нефти после протестов, в ходе которых было захвачено несколько месторождений, об этом сообщает в "Твиттере" Министерство энергетики и невозобновляемых ресурсов Эквадора.

— Благодаря работе, выполненной Petroamazonas и частными компаниями, национальная добыча нефти восстанавливается и составляет 528 000 баррелей нефти, — отмечается в сообщении.

Восстановление национальной добычи нефти удалось добиться после деблокировки ряда месторождений в Амазонии, работа на которых ранее была приостановлена из-за протестов. Также с воскресенья был восстановлен экспорт сырья.

1 октября глава Эквадора Ленин Морено подписал указ об отмене субсидий на дизель и бензин, после чего цены на них подскочили более чем на 120%. Страну охватили протесты, в ряде городов превратившиеся в беспорядки. 13 октября власти под давлением протестующих согласились аннулировать указ. Противники действий правительства в свою очередь решили прекратить акции неповиновения.

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