Горбачёв назвал победу в холодной войне общим достижением России и стран Запада

Он подчеркнул, что западные страны "не выдержали испытания новой эпохой", и призвал совместно ответить на вызовы современности.

Экс-президент России Михаил Горбачёв заявил, что победа в холодной войне является общим достижением СССР и западных стран, однако Запад объявил себя выигравшей стороной, невзирая на то, как к этому отнесутся в России. Интервью с политиком опубликовала газета Welt am Sonntag, выдержки из беседы представлены на сайте "Горбачёв-фонд"

— Окончание холодной войны было нашей общей победой, но западные политики, и прежде всего США, объявили победителями себя. ... И начали вести себя так, как будто теперь Западу всё позволено: применять силу без санкции Совета Безопасности ООН, нарушать международные договоры, навязывать свои условия, — отметил Горбачёв.

Он подчеркнул, что страны Запада "не выдержали испытания новой эпохой", и назвал это корнем всех сегодняшних проблем.

Бывший государственный лидер заметил, что в настоящее время западные политики начинают понимать, что изоляция России идёт всем во вред и необходимо искать выход из сложившейся международной ситуации.

Горбачёв добавил, что сейчас назрело большое количество проблем. Он призвал избавляться от оружия массового уничтожения, не допустить новой гонки вооружений, спасать климат, окружающую среду, решать проблемы бедности и неравенства и отметил, что это можно сделать только совместными усилиями.