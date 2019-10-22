В Китае курорты введут систему "всё включено" для увеличения турпотока из России

Планируется, что цены будут конкурентны в сравнении со странами, давно применяющими такую систему.

На китайском курорте — острове Хайнань — планируют расширять систему "всё включено" для увеличения туристического потока из России. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на президента совета директоров международного туристического сервиса города Санья Ван Дон Чина.

Первоначально эту систему планируют ввести в ряде пяти- и четырёхзвёздочных отелей, а затем расширять её на гостиницы категории три звезды. Для разработки новой для курорта системы планируется сотрудничество с экспертами из турецкой Антальи, где местные отельеры уже имеют огромный опыт в сфере all inclusive.

Цены на китайский сервис по системе "всё включено" ещё не обсуждались. Однако планируется, что они будут конкурентны в сравнении со странами, давно применяющими такую систему.

В настоящее время на острове всего несколько пятизвёздочных отелей работают по системе all inclusive. В большинстве же гостиниц можно заказать либо турпакет с завтраком, либо полупансион.

Россияне составляют 30% от зарубежного турпотока в Хайнане. Это самый большой процент иностранных туристов. Всего китайский курорт в год посещает порядка 200 российских отдыхающих. В 2020 году эту цифру планируют увеличить вдвое.