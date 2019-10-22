СМИ: В России наблюдается рекордное падение спроса на бензин

Суммарное потребление топлива снизилось на 1%, что, по мнению экспертов, является значительным фактором для рынка.

Эксперты отмечают значительное падение спроса на бензин, после периода небольшого роста в 2018 году он снова стал снижаться, об этом сообщает газета "Известия".

По расчётам специалистов, суммарное потребление топлива снизилось на 1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что является существенным падением спроса на рынке, при этом в июле показатель достиг 1,4% и увеличился за август. За последние 10 лет значительное снижение отмечалось только в 2015 году — на 1,9%.

Гендиректор агентства "Аналитика товарных рынков" Михаил Турукалов отметил, что такая оценка может быть заниженной из-за погрешностей в расчётах.

При этом в Минэнерго отметили, что ситуация на топливном рынке в настоящий момент стабильная и серьёзных снижений в отгрузке бензина не наблюдалось.

В исследовательской группе "Петромаркет" рассказали, что падение спроса спровоцировано снижением общей покупательной способности россиян. Автомобиль стал довольно дорогим удовольствием, штрафы, техническое обслуживание и содержание машины довольно значимо бьют по кошельку. Автовладельцы переходят на более дешёвый газ, некоторые пересаживаются на такси и общественный транспорт.