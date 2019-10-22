Более 60% россиян считают, что сбалансированное питание может заменить витамины

Согласно статистике, чаще всего этого мнения придерживаются мужчины, а женщины и молодёжь предпочитают получать полезные вещества дополнительно.

По данным опроса ВЦИОМ, которые приводит ТАСС, более половины жителей России считают, что витамины можно заменить сбалансированным питанием.

Такого мнения придерживается большинство сельских жителей (72%), поскольку у них, в отличие от горожан, есть возможность вырастить полезные продукты, отмечается в исследовании.

Согласно полученной статистике, чаще этого мнения придерживаются мужчины. 70% представителей сильного пола считают, что правильное питание позволяет удовлетворить потребность организма в полезных веществах за счёт их содержания в продуктах.

Противоположной позиции придерживается 32% опрошенных. В основном это женщины (38%) и молодёжь в возрасте от 18 до 24 лет (40%) и 25–34 лет (35%). Эти люди считают, что в еде недостаточно нужных элементов, и поэтому принимают их дополнительно.

— Топ причин приёма витаминов в последний год: болезнь, поддержание здоровья, недостаток витаминов в продуктах, — отмечается в исследовании. При этом 69% россиян принимали их по рекомендации врача.