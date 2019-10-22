В Северной Ирландии разрешили аборты и однополые браки

Власти Северной Ирландии отменили запрет на аборты и заключение однополых браков. Таким образом, они стали разрешены на территории всей Великобритании. Об этом сообщает Sky News.

Соответствующие поправки, выдвинутые Лейбористской партией ещё летом, парламентарии не смогли заблокировать. Таким образом, 22 октября они официально вступают в силу.

— Право женщин на безопасный аборт и однополые браки теперь стали законными в Северной Ирландии. Это исторический момент, — написал в своём твиттере глава Лейбористской партии Джереми Корбин.

Он также назвал принятие данного закона "победой равенства и прав человека".