Эсминец США "промониторил" активность России в Заполярье

Американский ракетный эсминец USS Donald Cook (DDG 75), способный нести ядерные заряды, провёл проверку российской морской активности в Заполярье. Об этом сообщается на официальном сайте командования Шестым флотом ВМС США.

Завершение операции состоялось 16 октября, однако стало известно об этом только 21 октября.

В сообщении подчёркивается, что данный поход эсминца укрепил приверженность США региональной безопасности.

На вооружении эсминца USS Donald Cook находятся крылатые ракеты "Томагавк", способные нести ядерные заряды. Всего на борту корабля может помещаться от 56 до 96 боеголовок.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео уже выражал опасения относительно расширения российского присутствия в Арктике. Он, в частности, заявил, что боится милитаризации региона. Позднее сербский журналист Зоран Милошевич заявил, что США давят на Россию и пытаются лишить её Северного морского пути.

В Совете безопасности РФ, напротив, сообщили, что российская и американская стороны ведут успешный диалог относительно сотрудничества в Арктике.