Во Владивостоке привлекли к ответственности водителя, не пропустившего скорую

Во Владивостоке полиция установила личность водителя внедорожника Toyota Land Cruiser Prado, который не пропустил машину скорой помощи 14 октября, возбуждено административное дело, об этом сообщается на сайте УМВД России по региону.
— Госавтоинспекция провела проверку размещённого в социальных сетях видеоматериала, на котором запечатлён момент грубого нарушения правил дорожного движения водителем внедорожника. Водитель не предоставил преимущества в движении транспортному средству, имеющему нанесённые на наружные поверхности специальные цветографические схемы, надписи и обозначения, с одновременно включённым проблесковым маячком. … Правонарушителя привлекли к административной ответственности, — отмечается в сообщении.
Автовладелец признал свою вину и сообщил, что не заметил спецтранспорт. По факту инцидента возбуждено административное дело по ч. 2 ст. 12.17 КоАП РФ (ответственность предполагается за препятствие проезду транспортного средства, оснащённого спецсигналами).
Напомним, летом 2019 года в России вступил в силу закон, предусматривающий наказание за воспрепятствование работе врачей, в том числе ужесточение ответственности за отказ пропустить на дороге машину скорой помощи. 26 июля документ подписал президент Владимир Путин.
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