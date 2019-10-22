СМИ: США и Япония начали обсуждение по поводу размещения новых ракет

США и Япония начали переговоры по поводу размещения новых ракет средней дальности после выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщает газета Asahi Shimbun.

— 18 октября представитель США высокого ранга прибыл в Японию, чтобы встретиться с представителями оборонного ведомства, МИД, а также национального Совета безопасности. Что касается [размещения новых ракет], то эта [тема] стояла в повестке дня, — цитирует издание американского военного чиновника, чьё имя не называется.

Однако неизвестным остаётся то, будут ли ракеты размещены непосредственно в Японии. Ранее глава Пентагона Марк Эспер заявлял о намерениях США развернуть новые вооружения в Азиатско-Тихоокеанском регионе, отмечает газета.

Напомним, 2 августа МИД России официально объявил о прекращении действия ДРСМД по инициативе американской стороны, а на следующий день Пентагон заявил, что поддерживает идею разместить ракеты наземного базирования средней дальности в Азии.