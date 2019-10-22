Пушков прокомментировал готовность США к военным действиям против Турции

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова госсекретаря США Майка Помпео о готовности начать военные действия против Турции. Пушков отметил, что подобные слова Помпео больше похожи на риторику. Об этом он написал в своём твиттере.

— Из невиданного: по словам Помпео, при необходимости Трамп готов к военным действиям против Турции (!). Ещё не было такого, чтобы США угрожали ударами союзнику по НАТО, — заявил сенатор.

Он также отметил, что слушал в Стамбуле речи президента страны Реджепа Эрдогана, глав МИД и Минобороны. Пушков заявил, что сомневается, будто американской стороне удастся их устрашить.

Ранее Майк Помпео заявил о готовности США применить военные силы в отношении Турции, но лишь в случае необходимости. Он отметил, что при этом Штаты "предпочитают мир войне".