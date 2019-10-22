Император Японии обратился к богине Аматэрасу после восхождения на престол

Он посетил Святилище трёх храмов, где совершил скрытые от посторонних глаз обряды.

Император Японии Нарухито совершил тайные церемонии, в ходе которых он символически сообщил божественным предкам о своём восхождении на престол. Об этом сообщила газета Nikkei.

Монарх в белоснежном одеянии и высокой чёрной шапке прошествовал в так называемое Святилище трёх храмов в сопровождении придворных.

Там он зачитал обращение к богине-солнце Аматэрасу, которая является мифической прародительницей японской династии. После этого правитель совершил ритуалы в храме, посвящённом бывшим императорам, которые также считаются божествами, и в святилище других богов религии синто.

Придворные внесли священные регалии императора — меч и драгоценную яшму, ожерелье из которой, по легенде, носила богиня-солнце. Третья реликвия, зеркало Аматэрасу, хранится в посвящённом ей храме. После этого закрытые от посторонних глаз церемонии совершила императрица Масако.

Главная церемония интронизации состоится 22 октября, на неё приглашены мировые лидеры, в том числе президент России Владимир Путин.