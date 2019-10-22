При пожаре на юго-западе Москвы погиб один человек

В результате пожара в пятиэтажке на юго-западе Москвы погиб один человек. Об этом сообщает столичный главк МЧС.

По данным ведомства, горела одна из квартир на пятом этаже дома по адресу ул. Болотниковская, 17. В ходе тушения возгорания пожарным удалось спасти трёх жильцов.

К 03:24 пожар был ликвидирован на площади около 15 квадратных метров. Отмечается, что в спасательных работах принимали участие шесть единиц спецтехники.

О причинах пожара пока не сообщается.