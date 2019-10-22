Помпео встретится с митрополитом Волоколамским Илларионом в Вашингтоне

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Фото © Flickr / Mark Taylor

Встреча пройдёт в закрытом режиме без присутствия журналистов, темы беседы также не сообщаются.

Госсекретарь США Майк Помпео встретится с председателем Синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополитом Волоколамским Илларионом в Вашингтоне 22 октября, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Госдепартамента.

— 15:30 (22:30 мск). Госсекретарь Помпео встречается с митрополитом Волоколамским Илларионом в Госдепартаменте, — отмечается в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что встреча пройдёт в закрытом режиме без журналистов. Также пока не известны темы беседы.

Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявил, что США оказывают давление на православные церкви Ближнего Востока и Северной Африки с требованием признать автокефалию украинской церкви.

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