Президент Боливии Эво Моралес выигрывает первый тур выборов главы государства

По данным верховного избирательного суда Боливии, Моралес набирает 46,86% голосов.

Действующий президент Боливии Эво Моралес набирает большинство голосов по результатам первого тура президентских выборов. На данный момент обработано порядка 95% бюллетеней. Его основной оппонент — Карлос Меса — не признаёт результатов этого голосования, об этом он сообщил в трансляции, которая велась в "Фейсбуке".

— Убеждены, что граждане не примут итоги этого голосования, не примут этих сфальсифицированных результатов, мы дадим этому оценку, — заявил Меса журналистам.

По данным Верховного избирательного суда Боливии, Моралес набирает 46,86% голосов, что превышает на 10,13% результаты его соперника Месы, за которого проголосовало 36,72% избирателей. По факту это обеспечивает Моралесу победу в первом туре выборов.

При этом внутри страны за действующего лидера голосовал меньший процент граждан, чем за её пределами. Однако по общему количеству голосов Моралес, так или иначе, значительно опережает Месу.

Если Эво Моралес выиграет эти выборы, то это станет четвёртым по счёту сроком боливийского лидера.