Синоптики пообещали скорое похолодание в Москве

В Москве неожиданно тёплую для середины октября погоду немного испортит прохождение фронтов циклонов. В Центральном регионе начнутся дожди и похолодает на несколько градусов, об этом рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

В среду, 23 октября, температура воздуха составит +11...+16 градусов, в четверг будет уже прохладнее: днём +9...+14 градусов, местами небольшие дожди. Такая погода сохранится до конца недели.

В Москве и Подмосковье во вторник, 22 октября, +8...+13 градусов, к среде разогреется до +11...+16, а в четверг опять похолодает. К выходным изменений не предвидится. Ожидаются дождь и ветер.

На юге Центрального федерального округа, в Белгородской, Воронежской, Липецкой областях, температура упадёт с +20 градусов до +12...+17. Испортится погода на севере Поволжья, +4...+9, ночами дождь с мокрым снегом.

Зато тепло постепенно вернётся на Урал, выпавший снег потихоньку растает, хотя ночами продолжатся заморозки. Со среды потеплеет и на юге Западной Сибири. Днём в Новосибирской, Томской, Кемеровской областях — +2...+7 градусов, ближе к концу недели +3...+8. Ночные морозы тоже ослабеют, с –5...–10 градусов до –2...–4. В Красноярском крае погода без изменений, выпавший снег достигает 1–6 см, днём около нуля, ночью похолодания до –9...–14 градусов.