В суд поступил иск о взыскании с экс-мэра Пушкарёва 3,2 миллиарда рублей

Ранее Пушкарёва признали виновным в получении взятки в особо крупном размере и назначили наказание в виде 15 лет лишения свободы.

Советский суд города Владивостока получил иск от Генеральной прокуратуры с требованием взыскать 3,2 миллиарда рублей с бывшего мэра города Игоря Пушкарёва и компаний, которыми он владеет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на суд.

Детали иска, дату его рассмотрения и будет ли процесс открытым — в суде сообщать отказались. Этой информацией на данный момент не обладает и сам Пушкарёв.

— По поводу даты рассмотрения иска пока ничего не могут сказать, как и не знаю, будет ли процесс открытым. Обязательно сообщу, когда будут хоть какие-то подробности, — написал экс-глава Владивостока на своей странице в "Фейсбуке".

Ранее Пушкарёва признали виновным в получении взятки в особо крупном размере и назначили наказание в виде 17 лет лишения свободы и штрафа в размере 500 миллионов рублей. Потом срок сократили до 15 лет.

Генпрокуратура постановила взыскать с бывшего мэра 3,2 миллиарда рублей ещё в мае. Причиной такого иска послужила проверка, в ходе которой выяснилось, что Пушкарёв допустил ряд грубых нарушений при закупке строительных материалов для муниципальных нужд.