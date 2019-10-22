Крупный пожар вспыхнул на крыше высотного здания в Новой Зеландии — видео

Из района возгорания экстренно эвакуировали людей, сведений о пострадавших не поступало.

В центральном районе Окленда в Новой Зеландии на крыше строящегося конференц-центра SkyCity вспыхнул крупный пожар. Об этом сообщает пожарная служба страны на своей странице в "Твиттере".

— Сегодня, в 13:10 (03:10 мск. — Прим. Лайфа), мы получили несколько звонков с сообщениями о пожаре в новозеландском международном конференц-центре. В данный момент в его ликвидации заняты 23 пожарные бригады и специальный вертолёт, — говорится в сообщении.

Полиция и аварийные службы начали экстренную эвакуацию персонала SkyCity и людей из соседних зданий в районе возгорания. Жителям посоветовали держаться подальше от места происшествия, чтобы дать возможность работать спасателям.

Сведений о пострадавших нет. На месте работает пожарная полиция для расследования обстоятельств инцидента.