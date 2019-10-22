Натали Портман вступилась за фильмы студии Marvel, защищая их от критики

По её словам, фильмы киновселенной позволяют людям отвлечься от рутины и жизненных трудностей.

Голливудская актриса Натали Портман ответила на критику режиссёров Мартина Скорсезе и Фрэнсиса Форда Копполы в отношении фильмов студии Marvel.

— Я думаю, что все фильмы имеют право на существование. Творить можно разными способами, — цитирует актрису The Hollywood Reporter.

По её словам, фильмы Marvel Studios позволяют людям отвлечься от рутины и жизненных трудностей. Она считает, что эти проекты прежде всего направлены на развлечение людей, поэтому они так популярны.

В настоящее время Натали Портман готовится к съёмкам в картине "Тор. Любовь и гром". В ней актрисе досталась главная роль.

Ранее режиссёр "Острова проклятых" и "Волка с Уолл-стрит" Мартин Скорсезе критически высказался относительно лент студии и сравнил их с парком аттракционов. Впоследствии режиссёр трилогии "Крёстный отец" Фрэнсис Форд Коппола добавил к словам Скорсезе ещё и то, что фильмы киновселенной Marvel "отвратительны".