Мать троих детей поделилась секретом, как в 53 года выглядеть на 30

Она посещает СПА-процедуры и высокоинтенсивные интервальные тренировки, раз в месяц косметолог делает ей массаж.

Мать троих детей, 53-летняя Трейси Белинда из английского графства Беркшир, рассказала свой секрет вечной молодости, она чувствует себя снова тридцатилетней, пишет издание Daily Mail.

У Трейси трое детей и две внучки. Для того чтобы поддерживать себя в форме, женщина регулярно посещает СПА-процедуры и высокоинтенсивные интервальные тренировки. Перед каждым выходом на улицу она наносит на лицо солнцезащитный крем.

Англичанка проводит час в салоне, где она посещает сауну, наносит омолаживающие маски с экстрактами киви и клубники, а заканчивает процедуры в ледяном бассейне и джакузи. Это помогает ей справиться со стрессом.

Трейси пять раз в неделю делает упражнения по системе: тридцать секунд подход — столько же отдых. Также к ней на дом раз в месяц приходит косметолог, который делает ей массаж лица и головы и проводит ароматерапию.