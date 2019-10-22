Авиакомпании "Глобус" назначили штраф за 44-часовую задержку рейса из Черногории

Штраф в размере 50 тысяч рублей назначили авиакомпании "Глобус" за 44-часовую задержку рейса из Черногории в Москву. Об этом сообщается на сайте Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Пассажиры рейса Тиват (Черногория) — Москва в августе 2019 года были вынуждены ждать самолёта 44 часа 15 минут из-за того, что авиакомпания своевременно не предоставила им резервный рейс. Исходя из этого, причиной назначения административного взыскания послужило нарушение авиакомпанией законодательства о лицензировании.

Наказание для ООО "Глобус" соответствует части 3 статьи 14.1.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Ранее сообщалось, что владелец компании "Глобус" — S7 — планирует объединить "Глобус" и "Сибирь" путём перевода парка и сотрудников.