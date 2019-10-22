Либеральная партия Трюдо одержала победу на парламентских выборах в Канаде

Либеральная партия Канады под руководством премьер-министра Джастина Трюдо победила на парламентских выборах. Об этом сообщила национальная избирательная комиссия.
Либералы получили поддержку в 158 из 338 округов, набрав 33,6% голосов избирателей. Консервативная партия Канады одержала верх в 119 округах (34,1%). На третьем месте — "Квебекский блок", победивший в 33 округах (8,7%).
По результатам голосования будет сформирован новый состав государственного органа.
В Канаде существует 338 избирательных округов — по числу мест в нижней палате парламента. Чтобы сформировать правящее большинство, нужно заручиться поддержкой минимум 170 округов, на минувших выборах у власти окажется правительство меньшинства.
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