Мужчину, убившего 12-летнюю девочку в Чите, приговорили к пожизненному сроку

Алексею Фирулёву, которого обвиняют в убийстве 12-летней школьницы, Забайкальским краевым судом вынесен приговор в виде пожизненного лишения свободы и компенсации в размере пяти миллионов рублей родственникам погибшей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря суда Викторию Михайлюк.

Фирулёва заключили под стражу ещё 24 октября 2018 года, спустя день после его задержания. Мужчине предъявили ряд обвинений, в том числе по части второй статьи 105 УК РФ "Убийство малолетнего, совершённое также при иных отягчающих обстоятельствах".

Ранее Фирулёв был трижды судим за изнасилования. Подсудимый прошёл множество экспертиз, в том числе комплексную стационарную психолого-психиатрическую экспертизу. В её ходе задержанного не признали невменяемым и постановили, что он может привлекаться к уголовной ответственности.

Школьница пропала 19 октября 2018 года по дороге в школу. На протяжении четырёх дней преступника искали более тысячи сотрудников полиции, волонтёров и местных жителей. Тело девочки нашли на автостоянке, где жил и работал Фирулёв.