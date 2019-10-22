В Новой Москве мужчина убил двух человек, отказавшихся дать ему денег в долг

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Фото © Pixabay

В Новой Москве мужчина убил двоих и ранил ещё четверых человек за то, что ему отказались дать деньги в долг. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на столичный главк МВД.

Отмечается, что преступника уже задержали. Сам инцидент произошёл в деревне Дудкино в Новой Москве. Мужчина пришёл просить денег в долг к знакомым, однако те отказали ему.

Четверо пострадавших госпитализированы. Об их состоянии пока ничего не сообщается. Обстоятельства происшествия выясняются.

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