МЧС возобновило спасательные работы на месте прорыва дамбы в Красноярском крае

Спасатели возобновили активную стадию поисковых работ в районе деревни Щетинкино в Курагинском районе Красноярского края, где 19 октября произошёл прорыв дамбы, в результате которого погибло 15 человек, ещё 14 пострадали. Шестеро числятся пропавшими без вести.

— Работы возобновлены, — цитирует ТАСС слова представителя регионального главка МЧС России.

На время проведения работ 22 октября Росгидромет прогнозирует температуру воздуха до минус пяти градусов и небольшие осадки — до 0,1 мм. Решение об использовании в операции авиации пока что рассматривается.

В течение дня 22 октября планируется извлечь затопленные конструкции и продолжить разбор завалов. В настоящий момент сотрудники МЧС обследуют зону основного затопления двумя патрульными группами.

Дамбу в Красноярском крае прорвало в ночь на 19 октября. Волна высотой в четыре метра накрыла общежитие, в котором жили работники золотодобывающей артели. Основной версией случившегося СК считает нарушения при проведении работ на объектах предприятия. Сейчас в деле о прорыве дамбы пострадавшими признаны 29 человек, 15 из которых погибли.

Росприроднадзор поручил проверить все аналогичные объекты в стране. Проверку в отношении компании "Сисим", которой принадлежала дамба, планируют начать 23 октября.