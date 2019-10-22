На входе во Внуково образовалась очередь из-за нехватки персонала — видео

Пассажиры подолгу не могут попасть в терминал, в результате чего рискуют опоздать на свои рейсы.

Множество пассажиров аэропорта Внуково в Москве не могут попасть в здание аэровокзала из-за огромной очереди на входе, которая образовалась вследствие нехватки персонала. Видео от очевидца событий оказалось в распоряжении Лайфа.

На кадрах можно увидеть, как огромное количество людей стоит в очереди перед рамками металлоискателей. Некоторые из них не работают. Из толпы можно услышать недовольные возгласы людей, которые боятся опоздать на свои рейсы.

О каких-либо задержках вылетов из воздушной гавани пока что не сообщается. При этом сотрудники полиции, дежурящие в аэропорту, предложили обратиться с вопросами относительно ситуации к представителям администрации Внуково.