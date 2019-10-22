Жителя Новокузнецка осудили на 2,5 года за экстремистские посты в соцсети

Отмечается, что до этого мужчину трижды привлекали к административной ответственности.

В Новокузнецке суд возбудил три уголовных дела в отношении 42-летнего жителя города, который в течение полутора лет публиковал в социальной сети "ВКонтакте" записи, призывающие к национальной вражде и насилию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по Кемеровской области.

Отмечается, что мужчину трижды привлекали к административной ответственности за размещение иллюстраций экстремистского содержания. Однако обвиняемого этого не остановило.

— Мужчина продолжил размещать в социальной сети иллюстрации с текстом, призывающим к необходимости совершения насильственных действий в отношении неограниченного круга лиц по мотивам национальной ненависти или вражды, — говорится в сообщении пресс-службы.

Новокузнечанина признали виновным по ч. 2 ст. 280 УК РФ "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности". Суд назначил ему наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы условно.