Хакасия окажет помощь семьям погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае

На прииске работало пять жителей республики. Четверо из них погибли, а один пропал без вести.

Глава Хакасии Валентин Коновалов распорядился оказать помощь семьям погибших и пропавшего без вести при прорыве дамбы на золотом прииске в Красноярском крае. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на правительство республики.

— Среди погибших — четыре жителя Хакасии, один пропал без вести. Глава поручил выяснить, в чём нуждаются семьи, и оказать помощь, — рассказали в правительстве.

Ранее стало известно, что власти Красноярского края выплатят семьям погибших по миллиону рублей.

Дамбу в Красноярском крае прорвало в ночь на 19 октября. Волна высотой в четыре метра накрыла общежитие, в котором жили работники золотодобывающей артели. Основной версией случившегося СК считает нарушения при проведении работ на объектах предприятия. Сейчас в деле о прорыве дамбы пострадавшими признаны 29 человек, 15 из которых погибли.