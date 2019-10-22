В Красноярске из-за прорыва трубы под землю ушёл автомобиль

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При этом частично провалился и другой автомобиль, находившийся рядом. В результате ЧП было нарушено водоснабжение 26 зданий.

В Красноярске прорвало трубу с горячей водой, из-за чего легковой автомобиль буквально провалился под землю. Отмечается, что в момент ЧП людей в салоне автомобиля не было. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД РФ.

<p>Фото © &#34;ВКонтакте&#34; / <a href="https://vk.com/kraschp?z=photo-54767216_457363131%2Fwall-54767216_2173687" target="_blank">&#34;ЧП Красноярск&#34;</a></p>

Прорыв теплотрассы произошёл под частью тротуара и дороги. В образовавшуюся яму провалился припаркованный на проезжей части Nissan.

На кадрах, опубликованных в группе "ЧП Красноярск" "ВКонтакте", видно, что легковушка буквально целиком ушла под землю. При этом частично провалилась и вторая машина, находившаяся рядом.

<p>Фото © &#34;ВКонтакте&#34; / <a href="https://vk.com/kraschp?z=photo-54767216_457363131%2Fwall-54767216_2173687" target="_blank">&#34;ЧП Красноярск&#34;</a></p>

Сообщается, что из-за аварии было нарушено водоснабжение 26 зданий.

На месте ЧП сейчас работают сотрудники дорожных служб и ГИБДД.

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