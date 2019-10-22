При разборе завалов сгоревшего склада в Новосибирске нашли тело женщины

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Во время разбора завалов после крупного пожара на мебельном складе в Новосибирске обнаружили тело женщины. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя регионального управления СКР.

С утра при разборе завалов было обнаружено тело женщины. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, — рассказал представитель СК.

Личность погибшей не уточняется. Проводится доследственная проверка.

Мебельный склад загорелся накануне. В пресс-службе регионального управления МЧС России сообщили о локализации возгорания на площади три тысячи квадратных метров. Лайф вёл прямую трансляцию с места происшествия.

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