Более 20 тысяч челябинцев остались без отопления из-за аварии на трубопроводе

Больницы, школы и детские сады работают в штатном режиме, температура соответствует нормам.

В Челябинске 306 домов (154 многоквартирных и 152 частных), где в общей сумме проживает порядка 20 тысяч человек, остались без горячей воды и теплоснабжения из-за аварии на трубопроводе. Об этом сообщается на сайте администрации города.

— В результате несанкционированного перекрытия запорной арматуры на магистральном трубопроводе D-700 мм произошло повышение давления в системе теплоснабжения Ленинского района, — говорится в сообщении.

Помимо жилых домов было отключено 17 социально значимых объектов. Отмечается, что больницы, школы и детские сады работают в обычном режиме, в настоящее время температура воздуха в помещениях соответствует установленным нормам.

В районной администрации города под руководством градоначальницы Натальи Котовой в экстренном порядке создан штаб для ликвидации последствий аварии.

Администрация Челябинска заверила жителей, что все объекты системы застрахованы, поэтому расходы на ремонт системы полностью покроет страховая компания.

По данным Гидрометцентра, днём в Челябинске ожидается до восьми градусов тепла. В сообщении горадминистрации подчёркнуто, что тепловой режим сохраняется в помещениях на протяжении суток с момента отключения от теплоснабжения.