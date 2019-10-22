Стали известны сферы труда с наибольшими темпами роста зарплат в России

Специалисты проанализировали данные Росстата о зарплатах россиян по видам экономической деятельности и составили рейтинг сфер, в которых значительнее всего выросли зарплаты в период с 2013 по 2018 год.

За последние пять лет (с 2013 по 2018 год) наиболее заметно выросли зарплаты россиян, занятых в сфере культуры, спорта, организации досуга и развлечений, сообщает RT со ссылкой на отчёт Росстата.

Как уточняется, занятые в этой области жители России в 2013 году получали около 25,2 тысячи рублей, а в 2018-м — 43,9 тысячи рублей. Таким образом, прирост составил 74%.

На втором месте оказались специалисты, занятые в областях сельского, лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства. Зарплата в этой категории в 2018 году составила 28,1 тысячи рублей, в то время как в 2013 году показатель приравнивался к 16,3 тысячи рублей.

Третье место в рейтинге досталось зарплатам занятых в сфере здравоохранения и предоставления социальных услуг. В 2018 году оклад таких специалистов составил чуть более 40 тысяч рублей, в то время как пятью годами ранее показатель приравнивался к 24,5 тысячи рублей.

Также авторы рейтинга отметили, что зарплаты в сфере информации и связи за пять лет увеличились на 60% и с 42,2 тысячи выросли до 67,8 тысячи рублей.

Также заметный рост доходов отметили в сфере добычи полезных ископаемых. Специалисты этой категории за пять лет стали получать больше на 54%: в 2013-м их зарплата оценивалась примерно в 54,1 тысячи рублей, пять лет спустя выросла до 83,2 тысячи рублей.