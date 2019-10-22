Лайф публикует видео с места убийства двух человек в хостеле в Новой Москве

Местный житель деревни Дудкино в общей сложности напал на шестерых человек после того, как ему отказали дать денег в долг.

В распоряжении Лайфа оказалось видео с места убийства двух человек в деревне Дудкино ТиНАО Москвы. На кадрах видно, что на месте работают сотрудники полиции и Следственного комитета РФ.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц", сообщили Лайфу в пресс-службе столичного управления СКР.

Напомним, что мужчина пришёл к жильцам хостела, расположенного в одном из домов, и попросил у постояльцев денег в долг. Услышав отказ, он ранил шестерых человек, двое из которых скончались на месте. Ещё четверо были госпитализированы.