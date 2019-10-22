Никаких обнимашек. Офисным работникам рассказали, как защитить себя в сезон ОРВИ

Врач подчеркнул, что заразиться можно "не только через кашель и чихание, но и через руки", так как высокая концентрация вирусов в офисах наблюдается не только в воздухе, но и на различных поверхностях, в том числе и ручках дверей.

В сезон острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) и гриппа работникам офисов рекомендуется избегать рукопожатий и объятий, а также как можно чаще мыть руки с антибактериальным мылом. Об этом заявил главный специалист по первичной медпомощи взрослому населению столичного Департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.

Эксперт подчеркнул, что заразиться можно "не только через кашель и чихание, но и через руки", так как высокая концентрация вирусов в офисах наблюдается не только в воздухе, но и на различных поверхностях, ручках дверей.

— Больной человек может потереть нос, а затем взяться за что-то рукой или пожать руку коллеге. Поэтому в сезон заболеваний лучше приветствовать коллег без рукопожатий и обнимания. Также чаще протирайте свой стол и предметы на нём дезинфицирующими салфетками, мойте руки с мылом. Помимо обычного мыла используйте антибактериальное, — передаёт его слова агентство городских новостей "Москва".

При этом специалист отметил, что пытаться защититься от вируса с помощью маски не получится, однако прибегнуть к этому следует, чтобы не заразить коллег. При этом менять маску нужно каждые два-три часа.

Также Тяжельников призвал соблюдать санитарные условия в офисных помещениях и проветривать их не реже раза в два часа. По возможности он посоветовал покидать помещения и около десяти минут устраивать сквозное проветривание. Ещё одной профилактической мерой против развития бактерий и вирусов он назвал присутствие зелёных растений, таких как герань.

— Следите за влажностью воздуха: пересушенная слизистая носоглотки не может эффективно оберегать организм от проникновения инфекции. Оптимальная влажность для человека и техники — 60%. Попросите руководство установить увлажнитель воздуха или решите этот вопрос коллективом, — добавил эксперт.

Вместе с тем он подчеркнул, что эффективнее всего себя можно обезопасить от гриппа с помощью вакцинации.

Ранее сообщалось, что традиционный для осеннего периода так называемый сезон гриппа и ОРВИ в этом году пришёл в Россию на две недели раньше, чем в прошлом. В Минздраве отметили, что за период с начала прививочной кампании прививки от гриппа сделали более 33 миллионов россиян, в том числе девять миллионов детей.