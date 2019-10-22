Дворовой команде из Кабардино-Балкарии подарили новое футбольное поле

В 2019 году на участие во всероссийском чемпионате "Уличный красава" заявилось около шести тысяч команд.

В селе Инаркой в Кабардино-Балкарии состоялось торжественное открытие футбольного поля для победителя чемпионата "Уличный красава", который организует "Молодёжка ОНФ". На открытии стадиона 15-летних футболистов чествовали как настоящих героев.

После открытия футболисты команды "Инаркой" сыграли товарищеский матч с командами-участниками чемпионата этого года.

Аналогичную площадку в данный момент монтируют в городе Елизове Камчатского края.

В 2019 году на участие во всероссийском чемпионате "Уличный красава" заявилось около 6000 команд. Как и в прошлом году, участниками Всероссийской футбольной акции "Молодёжки ОНФ" стали юноши от 14 до 17 лет. Они объединены в две возрастные группы: 14−15 и 16−17 лет. Футбольная команда состоит из семи игроков — пяти основных и двух запасных. Главное условие — участники команд не должны быть воспитанниками футбольных секций и спортшкол.