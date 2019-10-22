Вертолёты ВКС РФ приземлились на бывшей базе США в Сирии

Вертолёты ВКС РФ приземлились на военном аэродроме Табка в сирийской провинции Ракка, где ранее была американская база. Теперь же объект — под контролем правительственных войск САР.

В 2014 году аэродром был захвачен боевиками ИГИЛ*. В 2017 году террористов выбили оппозиционные Дамаску Демократические силы Сирии, которые заняли проамериканскую позицию. После этого на аэродроме Табка и появилась военная база США. Теперь база — под контролем Дамаска.

Меж тем один из сирийских офицеров рассказал, что американцы не занимались базой — там разрушенная террористами взлётная полоса, разбитая техника. Восстановлением теперь занимается сирийская армия.

* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.