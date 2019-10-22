В России зарегистрировали более полутора тысяч дронов

Владельцы беспилотных летательных аппаратов за месяц поставили на учёт более полутора тысяч дронов. Об этом говорится на сайте Росавиации.
До 27 октября все беспилотники в России должны быть официально зарегистрированы. Соответствующий закон вступил в силу 27 сентября. Отказано в постановке на учёт было 31 аппарату, а всего подано заявок 3197. Часть из них ещё находится на рассмотрении.
По словам гендиректора ассоциации "Аэронет" Глеба Бабинцева, сейчас в России в любительской эксплуатации может быть около 50 тысяч дронов, ещё две тысячи используются компаниями, сообщает РБК.
Действующее законодательство предполагает штраф в размере 50 тысяч рублей за незаконный запуск дрона.
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