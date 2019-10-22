В России зарегистрировали более полутора тысяч дронов

По оценке экспертов, всего же в нашей стране может находиться более 50 тысяч беспилотников.

Владельцы беспилотных летательных аппаратов за месяц поставили на учёт более полутора тысяч дронов. Об этом говорится на сайте Росавиации.

До 27 октября все беспилотники в России должны быть официально зарегистрированы. Соответствующий закон вступил в силу 27 сентября. Отказано в постановке на учёт было 31 аппарату, а всего подано заявок 3197. Часть из них ещё находится на рассмотрении.

По словам гендиректора ассоциации "Аэронет" Глеба Бабинцева, сейчас в России в любительской эксплуатации может быть около 50 тысяч дронов, ещё две тысячи используются компаниями, сообщает РБК.

Действующее законодательство предполагает штраф в размере 50 тысяч рублей за незаконный запуск дрона.