Россияне составили рейтинг самой бесполезной бытовой техники

При этом чаще всего они пользуются микроволновкой, блендером, посудомоечной машиной и мясорубкой.

Самой бесполезной бытовой техникой россияне назвали мультиварку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные портала Hi-Tech Mail.ru.

В рамках масштабного опроса сервис определил самую популярную у россиян бытовую технику. Выяснилось, что помимо стиральных машин, пылесосов и утюгов соотечественники часто приобретают микроволновую печь (84%), блендер (77%), мясорубку (62%), электрический обогреватель (59%), мультиварку (59%), кофеварку (39%), кухонный комбайн (36%).

Чуть реже в домах жителей России можно встретить посудомоечную машину (32%), увлажнитель воздуха (28%), хлебопечку (22%), отпариватель (17%), парогенератор (12%) и робот-пылесос (12%).

Участники опроса признались, что чаще всего пользуются лишь микроволновкой, блендером, посудомоечной машиной и мясорубкой. Без дела часто пылятся роботы-пылесосы, хлебопечки, парогенераторы, отпариватели и электрические обогреватели. Среди них самым бесполезным предметом бытовой техники респонденты назвали мультиварку.

Рассуждая о самых желанных приобретениях, россияне упоминали робот-пылесос (34%), посудомоечную машину (28%), кофеварку (23%), увлажнитель воздуха (20%) и машину для сушки одежды (14%).

Затронув тему параметров, на которые обычно обращают внимание при покупке, 78% опрошенных назвали функциональность, 70% проголосовали за стоимость предмета, ещё 60% признались, что при покупке учитывают производителя товара. Ещё 49% ответили, что ориентируются на отзывы в Интернете, 27% делают выводы, исходя из размера техники, а 16% — прислушиваются к советам друзей.

Опрос проводился с 10 по 20 октября. В нём приняло участие более пяти тысяч пользователей сервиса.

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