В Приморье вновь зацвели сакура и сирень

Накануне во Владивостоке почти был побит температурный рекорд 2001 года — не хватило 0,4 градуса.

Тёплая погода в Приморском крае привела к цветению сакуры, сирени и других растений. Об этом сообщает Примгидромет.

— Во многих районах края наблюдается повторное цветение некоторых растений, например сирени, яблонь, сакуры, жимолости и других, — говорится в сообщении.

Накануне в южных и восточных районах Приморья воздух прогрелся до 20−22 градусов тепла. Средняя суточная температура превысила норму на 4−8 градусов. Во Владивостоке столбики термометров поднялись до 18 градусов, приблизившись к рекордному показателю 2001 году — 18,4 градуса.