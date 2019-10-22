Сигнал бедствия с российского ледокола у берегов Норвегии был подан случайно

Российский ледокол "Тор", который находится в водах Норвегии, случайно подал сигнал SOS, никакого бедствия судно не терпит. Об этом сообщила пресс-служба Росморречфлота.
— Сигнал бедствия был подан случайно после обесточки части оборудования, — сообщили ТАСС в пресс-службе.
В Росморречфлоте добавили, что экипаж в безопасности и с ледоколом всё в порядке. Тревогу отменили.
Сейчас судно направляется в Сабетту (ЯНАО).
Напомним, сегодня стало известно, что ледокол подал сигнал SOS у берегов норвежского Олесунна. На борту — 33 моряка, а в районе наблюдается сильный шторм.
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