Сигнал бедствия с российского ледокола у берегов Норвегии был подан случайно

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Фото © MarineTraffic

В Росморречфлоте пояснили, что инцидент произошёл по ошибке после обесточивания части оборудования.

Российский ледокол "Тор", который находится в водах Норвегии, случайно подал сигнал SOS, никакого бедствия судно не терпит. Об этом сообщила пресс-служба Росморречфлота.

Сигнал бедствия был подан случайно после обесточки части оборудования, — сообщили ТАСС в пресс-службе.

В Росморречфлоте добавили, что экипаж в безопасности и с ледоколом всё в порядке. Тревогу отменили.

Сейчас судно направляется в Сабетту (ЯНАО).

Напомним, сегодня стало известно, что ледокол подал сигнал SOS у берегов норвежского Олесунна. На борту — 33 моряка, а в районе наблюдается сильный шторм.

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