В Москве из квартиры пенсионера украли около 2 млн рублей

На юго-западе Москвы из квартиры пенсионера украли около двух миллионов рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу полиции города.

— В полицию обратился пенсионер 1950 года рождения и сообщил о краже из квартиры. Установлено, что неизвестный подобрал ключ к замку входной двери, проник в квартиру и украл $25 тысяч, ювелирные изделия, после чего скрылся, — говорится в сообщении.

Уточняется, что общий материальный ущерб составил примерно один миллион 854 тысячи рублей. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража в особо крупном размере".

Ранее в Москве ещё один пенсионер пострадал от злоумышленников. Москвич за два года одолжил знакомой 15 миллионов рублей, но назад их так и не получил.