В Татарстане уволилась учительница, которую обвинили в заклеивании ртов детям

В региональном СУ СКР заявили, что проводят проверку после жалоб родителей и общаются с очевидцами инцидента.

Учительница из Альметьевска написала заявление об увольнении после обвинений родителей в том, что она заклеивала рты школьникам. Об этом рассказали в местном управлении образования.

— Написала заявление по собственному желанию, — цитирует свой источник РИА "Новости".

В СУ СКР по Республике Татарстан отметили, что инцидент произошёл 9 октября 2019 года. В ведомстве добавили, что намерены опросить сотрудников школы и очевидцев, чтобы дать оценку методам педагога и действиям руководства школы.

Ранее сообщалось, что Прокуратура Татарстана занимается проверкой сообщения об учителе, заклеившем рты ученикам.