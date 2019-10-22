Лайф узнал подробности жуткой резни в хостеле в Новой Москве

Вечером накануне трагедии нападавший ушёл на гулянку с друзьями, а вернувшись ночью, схватился за нож.

В хостеле в Новой Москве, где произошла резня, жили рабочие. Об этом Лайфу рассказал источник в правоохранительных органах.

По его словам, все пострадавшие и погибшие жили в этом доме дружно, не употребляли алкоголь и не допускали конфликтов: мужчины работали, а женщины вели хозяйство. Напавший на них Сергей Сазонов также был одним из жильцов. По некоторым данным, он иногда употреблял наркотики.

Вечером накануне нападения мужчина ушёл на гулянку с приятелями из другого дома. В три часа ночи он вернулся домой в состоянии наркотического опьянения. Тогда и произошла трагедия. Как ранее сообщал Лайф, Сазонов попросил у знакомых в долг. Услышав отказ, он схватил нож и начал бить всех на своём пути.

Более того, злоумышленник умудрился в ходе резни повредить себе руку, из-за чего впоследствии и был госпитализирован.

Ранее Лайф опубликовал видео с места происшествия, а также имена погибших и пострадавших. В свою очередь, Следственный комитет РФ показал видео из хостела. Выяснилось, что погибшая девушка была беременна.