Бекмамбетов снимет фильм про секреты создания первой баллистической ракеты

Кинорежиссёр также сейчас работает над комедией про онлайн-казино, в которой сыграет Гоша Куценко.

Режиссёр и продюсер Тимур Бекмамбетов работает над новым фильмом про секреты создания первой баллистической ракеты. Рабочее название ленты — "Фау". Об этом он рассказал на ток-шоу "Просто о сложном" в "Яндекс.Эфире".

— Это история про нашего лётчика времён Второй мировой войны, который совершил невероятную вещь — он смог угнать огромный Heinkel 111 с секретной базы на севере Германии. И оказалось, что в самолёте находились все секреты создания "Фау-2", первой баллистической ракеты, — поделился Бекмамбетов.

Пока не уточняется, кто из актёров сыграет в киноленте и когда она выйдет в прокат.

Также кинорежиссёр сейчас работает ещё над одной картиной в формате screen life, где действие происходит на экранах смартфонов или компьютеров. Это комедия с Гошей Куценко, герой которой стал зависим от игры в онлайн-казино.