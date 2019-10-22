Лайф публикует видео момента ЧП с тягачом и "боингом" в Шереметьево

На кадрах видно, как тягач начинает движение, хотя кабели всё ещё подключены к самолёту.

В распоряжении Лайфа оказалось видео с места инцидента в аэропорту Шереметьево, где накануне при запуске двигателей повредили Boeing грузового перевозчика AirBridgeCargo.

На кадрах видно, как тягач начинает движение, хотя кабели всё ещё подключены к самолёту. Заметив это, один из работников бросается к водителю, чтобы его остановить.

Ранее Лайф сообщал, что в результате инцидента в Шереметьево оказались повреждены элементы стойки шасси и корпус разъёма питания лайнера.