На Украине может появиться Нью-Йорк, и это обосновано исторически

Часть жителей посёлка Новгородское Донецкой области выступили с предложением переименовать его в Нью-Йорк, сообщает УНИАН.
Глава области Павел Кириленко высказал готовность поддержать людей. Он заявил, что если это предложение обдумано и обосновано, то он может его принять. Тем не менее последней инстанцией в этом вопросе должна стать Верховная рада.
Как уточняется, инициатива имеет историческое основание. Населённый пункт в 1877 году Нью-Йорком назвали немцы, которых пригласила императрица Екатерина II. В 1951-м посёлок городского типа переименовали в Новгородское.
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