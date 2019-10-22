На Украине может появиться Нью-Йорк, и это обосновано исторически

Дело в том, что до 1951 года посёлок городского типа был "тёзкой" американского мегаполиса. Теперь люди хотят вернуть ему историческое имя.

Часть жителей посёлка Новгородское Донецкой области выступили с предложением переименовать его в Нью-Йорк, сообщает УНИАН.

Глава области Павел Кириленко высказал готовность поддержать людей. Он заявил, что если это предложение обдумано и обосновано, то он может его принять. Тем не менее последней инстанцией в этом вопросе должна стать Верховная рада.

Как уточняется, инициатива имеет историческое основание. Населённый пункт в 1877 году Нью-Йорком назвали немцы, которых пригласила императрица Екатерина II. В 1951-м посёлок городского типа переименовали в Новгородское.