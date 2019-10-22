Братья заряжали гироскутер и спалили квартиру на юге Москвы

В результате происшествия пострадала лишь соседка сверху: пенсионерка надышалась дымом и потеряла сознание.

На юге Москвы из-за заряжавшегося гироскутера сгорела квартира. Об этом сообщает информационный ресурс Mash.

Два брата 21 года и 11 лет поставили электрическое транспортное средство на зарядку и на некоторое время о нём забыли. Гироскутер заряжался больше, чем это рекомендовано, перегрелся и вспыхнул. В результате начался пожар.

Квартира выгорела полностью. Молодым людям удалось спастись, они успели выбежать из дома. Однако в результате происшествия пострадала соседка сверху: пенсионерка надышалась дымом и потеряла сознание на лестничной клетке. Впоследствии её благополучно эвакуировали сотрудники МЧС России.

Ранее Лайф писал, что именно из-за батарей данный электротранспорт и представляет наибольшую угрозу. В связи с этим в СМИ периодически появляются новости о взорвавшихся гироскутерах. Похожий случай произошёл весной в центре Москвы — гаджет рванул так, что вылетели все окна.