Эрдоган пригрозил возобновить операцию в Сирии при срыве договорённостей с США

Турция возобновит военную операцию на севере Сирии, если Вашингтон сорвёт договорённости с Анкарой по отводу курдских сил из зоны безопасности. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Эрдоган перед вылетом в Сочи.

— Если обещания, данные нам США, не будут выполнены, то мы продолжим операцию в Сирии с большей решительностью, — заявил он.

Эрдоган также поведал, что он "расстроен" из-за некоторых заявлений из Тегерана об операции Турции в Сирии. В частности, он призывает лидера Ирана Хасана Рухани "заставить замолчать" тех, кто делает расстраивающие его заявления.

Напомним, Турция начала военную операцию "Источник мира" на севере Сирии 9 октября. В ответ на это президент США Дональд Трамп подписал указ о введении санкций.