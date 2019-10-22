В Счётной палате заявили о неэффективности господдержки Северного Кавказа

Большая часть запланированных инвестпроектов не реализована, а ситуация на рынке труда не изменилась.

В Счётной палате РФ сообщили о неэффективности господдержки регионов Северного Кавказа, которая составила почти восемь миллиардов за последние три года. Соответствующая информация опубликована на сайте ведомства.

— Кардинального улучшения инвестклимата не наблюдается ни в макрорегионе в целом, ни в отдельных его субъектах. Примеров успешно завершённых инвестпроектов крайне мало, напряжённость на рынке труда сохраняется, — говорится в сообщении.

Отмечается, что из 27 запланированных инвестпроектов в 2017–2018 годах было реализовано всего лишь девять. Также за этот период создано только 577 рабочих мест, что никак не повлияло на рынок труда.

Также в ведомстве добавили, что Минкавказ слишком поздно утвердил список инвестпроектов на 2019 год, что может привести к несоблюдению сроков их реализации.

Напомним, ранее в Счётной палате рассказали о сокращении численности личного состава МВД РФ. В ведомстве объяснили это увольнением сотрудников из-за "опасений новых условий пенсионного законодательства".